Kocaeli'de fuhuş operasyonu: 6 kadın kurtarıldı

Kocaeli ve Iğdır illerinde eş zamanlı düzenlenen fuhuş operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Özbekistan'dan iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirilen 6 kadının fuhuşa zorlandığı belirlendi. Emniyet ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirilen operasyonda mağdur kadınlar kurtarılırken, şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Giriş Tarihi: 15.01.2026 04:47

Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda yapılan teknik ve fiziki takiplerde, şüphelilerin kadınları iş bulma vaadiyle Türkiye'ye getirdikleri, daha sonra tehdit ve şantaj yoluyla fuhşa zorladıkları belirlendi. Yapılan operasyonlarda fuhuş yaptırıldığı belirlenen 6 mağdur kadın kurtarıldı. Suç örgütü yöneticisi ve üyelerinin yakalanmasına yönelik 10 Ocak tarihinde düzenlenen operasyonda; Kocaeli ilinde 7, Iğdır ilinde ise yurt dışına kaçmak üzereyken 1 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

