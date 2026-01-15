İzmir'de üniversitede oylama skandalı! Zanlının ifadesi ortaya çıktı

"ÇOK İLAÇ İÇİYORUM"

Sabah'ın haberine göre Soruşturma kapsamında tutuklanan Y.E.İ.'nin ifadesinde ise psikolojik sorunlar yaşadığını söylediği öğrenildi. Y.E.İ. ifadesinde "2020 yılında Ekonomi Üniversitesi'ne mühendislik bölümüne kayıt oldum. 2024 yılında mezun oldum. Urla'da bir firmada bir süre çalıştım. Daha sonra Antalya'ya gittim ve psikolojik problemlerim başladı. 2024-2025 yılları arasında psikolojik problemlerinden dolayı yatarak tedavi oldum. Siteye merak ile arkadaş bulmak için girdim. Whatsapp'ta site linkini ben paylaşmadım. İzmir'de Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'ısrarlı takip' suçundan yargılandığım bir dosya var. 'Tanıklık yapan olur mu?' diye siteye girip baktım. Çok ilaç içtiğim için bazı detayları hatırlamıyorum" dediği öğrenildi.