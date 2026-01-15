İzmir'de üniversitede oylama skandalı! Zanlının ifadesi ortaya çıktı
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nde 2001 yılından bu yana kayıt yaptıran kız öğrencilerin vesikalık fotoğraflarını izinsiz şekilde ele geçirerek kurduğu internet sitesinde paylaşan ve fotoğrafları “en güzel”, “en çirkin” gibi başlıklar altında oylamaya açtığı gerekçesiyle tutuklanan Y.E.İ.’nin ifadesi ortaya çıktı.
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nde kız öğrencilerin vesikalık fotoğrafları ve öğrenci numaraları bir internet sitesinde paylaşılarak 'en güzel, en çirkin' gibi başlıklar altında oylamaya açıldı.
1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Büyük tepki çeken olay sonrası, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada 3 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüpheliler Sakarya ve Antalya'da düzenlenen operasyonlarda yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3 şüpheliden üniversitenin mezunu olan Y.E.İ. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer iki şüpheli ise serbest bırakıldı.
ESKİ ÖĞRENCİ BİLGİ SİSTEMİNDEN ÇALINMIŞ
İzmir Ekonomi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada öğrencilere ve mezunlara ait vesikalık fotoğraflar ve öğrenci numaralarının hukuka aykırı yollarla ele geçirildiğini, veri sızıntısının 2024 yılı sonunda devre dışı bırakılan eski öğrenci bilgi sistemiyle ilişkili olduğu aktarılmıştı.