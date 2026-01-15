Ispartakule'de İETT otobüsü alev topuna döndü
İstanbul Avcılar Ispartakule'de sabah erken saatlerde motor kısmından dumanlar yükselen İETT otobüsü kısa sürede adeta alev topuna döndü. Alevler içerisinde kalan İETT otobüsü itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Avcılar'da park halindeki İETT otobüsünün yanması cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Tahtakale Mahallesi Şehit Tahsin Gerekli Durağı'nda park halinde bulunan İETT otobüsünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, İETT otobüsü kullanılamaz hale geldi.