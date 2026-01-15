Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde tansiyon yükseldi! İmar görüşmeleri gerginlik yarattı
Eskişehir'in Yeşiltepe Mahallesi'yle ilgili imar planının görüşüldüğü Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na mahalle sakinlerinin alınmaması sebebiyle gerginlik çıktı. Seslerin yükseldiği belediye binasında vatandaşlar, mahallelerini ilgilendiren toplantıyı canlı yayınından cep telefonları ile izlemek zorunda kaldılar.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde görüşülmekte olan Yeşiltepe Mahallesi'ne ilişkin imar planı konusu son günlerde kamuoyunun gündeminde.
Geçtiğimiz günlerde Meclisi izlemeye giden ve sürece dahil edilmediklerini söyleyerek tepki gösteren mahalle sakinleri, bugün gerçekleştirilen Büyükşehir Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı'na alınmadı. Bu sebeple belediye binasının içerisinde sesler yükseldi, gerginlik yaşandı.
Kendilerini içeri almamak için belediye yetkililerinin toplantı salonundaki koltukları söktüğünü iddia eden ve yaşlılarla birlikte saatlerce beklediklerini ifade eden vatandaşlar, mahalleleriyle ilgili konuşulan toplantının canlı yayınını cep telefonlarından takip etmek zorunda kaldıklarını belirterek duruma tepki gösterdiler.