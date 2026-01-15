Başkan Erdoğan Miraç Kandilini kutladı

Giriş Tarihi: 15.01.2026 20:03

Erdoğan mesajında "Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı bir mesaj yayınladı.

Başkan Erdoğan'ın mesajı şu şekilde:

Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.