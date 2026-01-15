Yaşam

Başkan Erdoğan Miraç Kandilini kutladı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı mesajında 'Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb’imden niyaz ediyorum.' dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Miraç Kandili dolayısıyla yayınladığı bir mesaj yayınladı.

Erdoğan mesajında "Bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum." dedi.

Aziz milletimizin ve İslam âleminin Leyle-i Miraç'ını tebrik ediyor; bu mübarek gecenin tüm insanlığa hayırlar getirmesini, huzura vesile olmasını Rabb'imden niyaz ediyorum. Gecemiz mübarek olsun.

