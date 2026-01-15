Amanos eteklerinde kış masalı: Zorkun Yaylası'nda kar güzelliği
Amanos eteklerinde kış masalı: Zorkun Yaylası'nda kar güzelliği
Osmaniye'de Amanos Dağları'nın eteklerinde yer alan Zorkun Yaylası, kar yağışıyla birlikte beyaza büründü. Yaylada oluşan masalsı görüntüler, drone ile kayda alındı.
Çam ağaçlarının dallarına tutunan beyaz örtü, yaylanın taş evleriyle bütünleşerek masalsı bir tablo oluşturdu. Zorkun'da kar, yalnızca toprağı değil, insanın içini de serinleten bir sakinlik bıraktı. Dağların yamaçlarından süzülen beyazlık, gökyüzüyle birleşirken, yayla adeta bir kış masalına dönüştü. Drone ile görüntülenen yaylada; sokaklar, çatıları ve ormanlık alanlar pamuk gibi bir örtüyle kaplandı. Her mevsimi ayrı bir güzellik sunan Zorkun Yaylası, karla birlikte bambaşka bir kimliğe büründü.
Ortaya çıkan manzaralar hem bölge halkını hem de doğaseverleri kendine hayran bırakırken, Zorkun Yaylası kış mevsiminde de Osmaniye'nin en özel köşelerinden biri olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.