7 yıl hapis cezalı hırsızlık firari yakalandı! O anlar kameraya yansıdı

Edirne'de 6 farklı iş yerinden hırsızlık yapan 24 yaşındaki B.A., emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde şüphelinin iş yerlerine nasıl girdiği ve hırsızlık yaptığı an be an kaydedildi.

15.01.2026 04:53

Edirne'nin Dilaverbey ve Sabuni mahallelerinde son günlerde iş yerlerinden para ve sigara çalındı. 6 iş yerinden yapılan hırsızlık üzerine Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. İş yerleri ve çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, hırsızlık şüphelisinin B.A. olduğunu saptadı. Teknik ve fiziki takibe alınan B.A., bir büfeden alış veriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandı. B.A.'nın üzerinde yapılan aramada 459 paket sigara, 4 bin 165 lira ile 1 cep telefonu ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A.'nin yapılan incelemesinde, 'oto, ev ve iş yerlerinden hırsızlık', 'taksirle yaralama', 'mala zarar verme', 'güveni kötüye kullanma' suçlarından 24 suç kaydı bulunduğu belirlendi. B.A.'nın ayrıca, 'hırsızlık' suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' suçundan da arandığı ortaya çıktı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek olan B.A.'nın hırsızlık anları ile bir büfeden alış veriş yaptığı sırada polis tarafından yakalandığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

