3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

(foto: ahaber.com.tr) TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ Kaza sonrası bölgedeki ulaşım felç oldu. Olay yerindeki son durumu paylaşan Ahmet Nazif Vural, "Başakşehir Eski Edirne Asfaltı'nda Habibler istikametinde trafik neredeyse durma noktasına geldi. Trafik ekipleri ve polis ekipleri şu an bu noktada kontrollü geçişi sağlıyor ancak oldukça uzun bir trafik kuyruğu oluşmuş durumda" dedi.

(foto: ahaber.com.tr) OTOBÜSLERDE HASAR OLUŞTU Hasarın boyutuna dikkat çeken muhabir, "Özellikle en arkadaki otobüsün ortadaki otobüse ne kadar şiddetli bir şekilde çarptığı görülebiliyor. Otobüsün şoför kokpitinin olduğu alanda çok ciddi bir hasar var, camlar patlamış durumda. En arkadan gelen otobüs kazadan kurtulmaya çalışsa da sağ ön tarafıyla diğer otobüsün motor bölümünün olduğu alana şiddetle çarptı" şeklinde konuştu.