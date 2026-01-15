Yaşam

3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden son gelişmeleri aktardı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var

Başakşehir'de 3 İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.

Kaza anı (DHA)Kaza anı (DHA)

İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde seyir halindeki 3 İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı. Ani fren nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin otobüsleri yoldan kaldırma çalışmaları sürerken, kaza sonrası oluşan manzara hasarın boyutunu gözler önüne serdi.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 İETT OTOBÜSÜ BİRBİRİNE GİRDİ!

ANİ FREN ZİNCİRLEME KAZAYI GETİRDİ

Kazanın meydana geliş şekliyle ilgili detayları aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden, "Sabah saatlerinde seyir halindeki üç tane İETT otobüsünden bahsediyoruz. Işıkların olduğu yerdeki trafikte ilk otobüsün yavaşlaması ve ani fren yapması, ardından da arkadan gelen iki otobüsün duramayıp ona çarpmasıyla sonuçlanan bir kaza yaşandı" ifadelerini kullandı. Kazanın şiddetiyle otobüslerin ön ve arka kısımlarında büyük çapta maddi hasar oluştuğu gözlendi.

Kaza anı sonrası çalışmalar sürüyor (DHA)Kaza anı sonrası çalışmalar sürüyor (DHA)

5 YOLCU HAFİF YARALANDI

Kaza esnasında otobüslerin içinde yolcuların bulunduğunu belirten Vural, "Konuyla alakalı yaralı bilgileri de var. Şu ana kadar olayda 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Otobüsler seyir halindeydi ve o esnada içlerinde yolcular vardı" sözleriyle can kaybı yaşanmamasının teselli kaynağı olduğunu aktardı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve belediye ekibi sevk edildi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

TRAFİK DURMA NOKTASINA GELDİ

Kaza sonrası bölgedeki ulaşım felç oldu. Olay yerindeki son durumu paylaşan Ahmet Nazif Vural, "Başakşehir Eski Edirne Asfaltı'nda Habibler istikametinde trafik neredeyse durma noktasına geldi. Trafik ekipleri ve polis ekipleri şu an bu noktada kontrollü geçişi sağlıyor ancak oldukça uzun bir trafik kuyruğu oluşmuş durumda" dedi.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

OTOBÜSLERDE HASAR OLUŞTU

Hasarın boyutuna dikkat çeken muhabir, "Özellikle en arkadaki otobüsün ortadaki otobüse ne kadar şiddetli bir şekilde çarptığı görülebiliyor. Otobüsün şoför kokpitinin olduğu alanda çok ciddi bir hasar var, camlar patlamış durumda. En arkadan gelen otobüs kazadan kurtulmaya çalışsa da sağ ön tarafıyla diğer otobüsün motor bölümünün olduğu alana şiddetle çarptı" şeklinde konuştu.

(foto: ahaber.com.tr)(foto: ahaber.com.tr)

ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması için ekiplerin yoğun bir mesai harcadığını belirten Vural, "Otobüslerden ilki, hasarının az olması sebebiyle az önce bu noktadan uzaklaştırıldı. Geriye kalan ve hasarın daha büyük olduğu iki otobüsün ise çekilme işlemleri gerçekleştiriliyor" diyerek bölgedeki çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

3 İETT OTOBÜSÜ KAZAYA KARIŞTI: YARALILAR VAR
BAŞAKŞEHİR'DE 3 İETT OTOBÜSÜ BİRBİRİNE GİRDİ!

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN