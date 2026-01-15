3 İETT otobüsü çarpıştı: Yaralılar var
Başakşehir'de 3 İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralananlar olduğu öğrenilirken olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden son gelişmeleri aktardı.
Başakşehir'de 3 İETT otobüsü seyir halindeyken çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı araç içi kameraya yansıdı.
İstanbul Başakşehir'de sabah saatlerinde seyir halindeki 3 İETT otobüsü zincirleme kazaya karıştı. Ani fren nedeniyle meydana gelen kazada 5 kişi hafif şekilde yaralanırken, bölgede trafik durma noktasına geldi. Olay yerine sevk edilen ekiplerin otobüsleri yoldan kaldırma çalışmaları sürerken, kaza sonrası oluşan manzara hasarın boyutunu gözler önüne serdi.
ANİ FREN ZİNCİRLEME KAZAYI GETİRDİ
Kazanın meydana geliş şekliyle ilgili detayları aktaran A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural olay yerinden, "Sabah saatlerinde seyir halindeki üç tane İETT otobüsünden bahsediyoruz. Işıkların olduğu yerdeki trafikte ilk otobüsün yavaşlaması ve ani fren yapması, ardından da arkadan gelen iki otobüsün duramayıp ona çarpmasıyla sonuçlanan bir kaza yaşandı" ifadelerini kullandı. Kazanın şiddetiyle otobüslerin ön ve arka kısımlarında büyük çapta maddi hasar oluştuğu gözlendi.
5 YOLCU HAFİF YARALANDI
Kaza esnasında otobüslerin içinde yolcuların bulunduğunu belirten Vural, "Konuyla alakalı yaralı bilgileri de var. Şu ana kadar olayda 5 kişi hafif şekilde yaralandı. Otobüsler seyir halindeydi ve o esnada içlerinde yolcular vardı" sözleriyle can kaybı yaşanmamasının teselli kaynağı olduğunu aktardı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, olay yerine çok sayıda polis ve belediye ekibi sevk edildi.