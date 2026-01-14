Haberler

TEM Otoyolu'nda minibüs yangını: Sürücü son anda kurtuldu

Esenyurt TEM Otoyolu'nda bugün öğle saatlerinde lastik yüklü bir minibüste yangın çıktı. Seyir halindeyken alev alan araçtaki sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri olay yerine kısa sürede ulaşarak yangına müdahale etti ancak minibüs tamamen kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 23:27

Yangın, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden lastik yüklü minibüsün motor bölümünde çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın sırasında, şoför M.Ç. 34 GC 9439 plakalı minibüsü emniyet şeridine çekerek araçtan indi. Şoför araçtan indikten kısa süre sonra alevler minibüsün tamamını sardı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Yangının ardından minibüs kullanılamaz hale geldi.

