Kütahya'da korkunç olay! Otoparkın gece bekçisi ölü bulundu
Kütahya'da TIR'ını bırakmaya giden bir kişi, otoparkın gece bekçisini yerde hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken Kadir Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Fuatpaşa Mahallesi'ndeki otoparka tırını bırakmaya gelen bir kişi, gece bekçisi Kadir Yılmaz'ı (58) iş yerinin ofis kısmında yerde hareketsiz yatarken buldu.
Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.
Ekiplerce yapılan kontrolde, Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Ölümü şüpheli değerlendirilen Yılmaz'ın cenazesi, olay yeri ve savcı incelemesinin ardından otopsi için Kütahya Şehir Hastanesi morguna götürüldü.