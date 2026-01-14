Haberler

Kocaeli'de bungalovda çıkan yangın paniğe neden oldu

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bungalovda çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 10:28

Yangın, gece saat 01.00 sıralarında Maşukiye Mahallesi Hasan Caddesi üzerindeki bir bungalovda çıktı. Alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürülen yangın bungalovda maddi hasara yol açtı. Yangının çıkış nedeni araştırıyor.