Kırıkkale'de 80 yıl hapis cezası bulunan firariye operasyon

Kırıkkale'de 17 suçtan 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firariye yönelik operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 2 hükümlü gözaltına alınırken çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 05:57

Kırıkkale'de 17 ayrı suçtan hakkında 80 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 30 yaşındaki hükümlü, jandarma ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı. Edinilen bilgiye göre, 17 ayrı suçtan 80 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Y.Y. (30) ile "vergi usul kanununa muhalefet" suçundan 3 yıl 1 ay hapis cezası bulunan A.S. (37) gözaltına alındı. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

