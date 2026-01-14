Kadıköy'de facia anları! 4 katlı binada yangın: 1'i ağır 8 yaralı
Kadıköy'de gece saatleri 4 katlı bir binanın giriş katında başlayan yangın kısa sürede hızla büyüdü. Apartman sakinleri alevler ve yoğun dumanda mahsur kalırken olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Yangın kontrol altına alınırken 1'i ağır 8 kişi hastaneye kaldırıldı. Bina kullanılamaz hale geldi.
Kadıköy ilçesi Haşimbey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Gece saat 01.40 sıralarında başlayan yangın paniğe neden olurken alevler kısa sürede hızla büyüdü.
APARTMAN SAKİNLERİ MAHSUR KALDI
Alevler ve yoğun duman nedeniyle binada bulunan vatandaşlar mahsur kalırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar binadan çıkarıldı. Yangında A.Y. (95) isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, N.T. (67), M.S. (60), R.Ö. (70), A.Ö. (76) ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
BİNA KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının ardından bina kullanılamaz hale gelirken, olay yerindeki soğutma ve inceleme çalışmaları tamamlandı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.