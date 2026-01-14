Kadıköy'de facia anları! 4 katlı binada yangın: 1'i ağır 8 yaralı

Giriş Tarihi: 14.01.2026 03:40

Kadıköy ilçesi Haşimbey Sokak'ta bulunan 4 katlı bir binanın giriş katında yangın çıktı. Gece saat 01.40 sıralarında başlayan yangın paniğe neden olurken alevler kısa sürede hızla büyüdü.

FOTO: İHA

APARTMAN SAKİNLERİ MAHSUR KALDI

Alevler ve yoğun duman nedeniyle binada bulunan vatandaşlar mahsur kalırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yaralılar binadan çıkarıldı. Yangında A.Y. (95) isimli vatandaşın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, N.T. (67), M.S. (60), R.Ö. (70), A.Ö. (76) ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.