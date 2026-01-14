Haberler

İstanbul’da "uyuşturucu" ve "silahla tehdit" suçlarından aranan firari yakalandı

İstanbul polisi tarafından yapılan çalışmada, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme' ile 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay kesinleşmiş cezası bulunan firari Beyoğlu'nda yakalandı.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 15:49

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 2021 yılında İstanbul'da meydana gelen "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" ile "birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit" suçlarından hakkında 27 yıl 6 ay hapis cezası bulunan ve 3 arama kaydı olduğu belirlenen Necdet Ö.'nün izine ulaşıldı. 08 Şubat 2024 tarihinden bu yana aranan firari, Beyoğlu yakalanarak gözaltına alındı. Necdet Ö., gerekli adli işlemlerin yapılabilmesi için Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Buradaki işlemleri tamamlanan Necdet Ö., adliyeye sevk edildi.