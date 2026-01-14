Haberler

Yaşam Haberleri

İstanbul barajları canlanıyor! Doluluk oranı 50 gün sonra yüzde 20'yi aştı

İstanbul barajları canlanıyor! Doluluk oranı 50 gün sonra yüzde 20'yi aştı

İstanbul’da etkili olan kar ve sağanak yağışlar barajlara nefes aldırdı. Aylar sonra yeniden yükselişe geçen doluluk oranı, 50 günlük aranın ardından yüzde 20 kritik eşiğini aşarak yüzde 22,90’a ulaştı. Barajlardaki son durumu ve güncel rakamları A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim Elmalı Barajı’ndan aktardı.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 12:30

Paylaş





İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar ve sağanak yağışlar, kentin barajlarına can suyu oldu. Son ayların en düşük seviyelerini gören barajlardaki genel doluluk oranı, 50 günlük aranın ardından yeniden yüzde 20 kritik eşiğini aşarak yüzde 22,90 seviyesine ulaştı. A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, Elmalı Barajı'ndan gerçekleştirdiği yayında barajlardaki son durumu ve güncel rakamları paylaştı. İSTANBUL'DA BARAJLAR AYLAR SONRA ARTIŞA GEÇTİ YAĞIŞLAR BARAJLARA NEFES ALDIRDI

İstanbul'un susuzluk riskine karşı beklenen müjdeli haber yağışlarla birlikte geldi. Barajlardaki son durumu aktaran A Haber muhabiri Hasan Zahid Ezim, "İstanbul geride bıraktığımız günlerde ciddi yağış geçirdi. Zaman zaman kar yağışının da gerçekleştiği bu mevcut yağışlar, İstanbul'daki baraj doluluk oranlarını etkiledi. Şu an itibarıyla İstanbul'daki genel baraj doluluk seviyesi yüzde 22,9 seviyesinde" ifadelerini kullandı. Elmalı Barajı'ndaki yükselişe dikkat çeken Ezim, "Bulunduğumuz yer olan Elmalı Barajı'nda doluluk oranı yüzde 3,44 seviyesine yükseldi. Geride bıraktığımız aylarda bu oran yüzde 2 seviyelerindeydi ancak son yağışlarla birlikte artış gerçekleşti" sözleriyle tablodaki iyileşmeyi aktardı.

(foto:ahaber.com.tr) 50 GÜNLÜK ARANIN ARDINDAN YENİDEN YÜKSELİŞ

Kentin su rezervlerindeki genel artışın istatistiksel önemine değinen Hasan Zahid Ezim, "En son 23 Kasım 2025 tarihinde doluluk oranı yüzde 17 seviyelerine kadar düşmüştü. Bu düşüşün ardından geçen 50 günün sonunda su seviyesi bugün yeniden yüzde 20'nin üzerine çıkmış durumda" şeklinde konuştu. İstanbul'un diğer barajlarındaki güncel doluluk oranlarını da sıralayan Ezim, "Ömerli Barajı yüzde 36,9, Darlık Barajı yüzde 19,1, Terkos yüzde 16,2, Büyükçekmece yüzde 11,5, Sazlıdere yüzde 6,42, Alibey Barajı yüzde 3,8, Pabuçdere yüzde 1,39 ve Istrancalar ise yüzde 1,38 seviyesinde" bilgisini verdi.