Excalibur’un yeni nesil 2K 240 Hz monitörü oyun ve profesyonel kullanım için tasarlandı

Giriş Tarihi: 14.01.2026 20:03

Yeni Excalibur monitör, Flat ekran tasarımıyla IPS panel teknolojisinin sunduğu tüm avantajları kullanıcıya taşıyor. Arka yüzeyde yer alan sağ ve sol RGB ışıklandırmalar ise oyuncu odaklı tasarımı tamamlayan modern bir görünüm oluşturuyor.

Tamamen ayarlanabilir HAS (Height Adjustable Stand) yapısı sayesinde monitör; yükseklik, eğim ve sağa–sol dönüş ayarlarının yanı sıra, kendi ekseninde 90 derece dönebiliyor. Böylece, çalışma alanına ve oturma pozisyonuna göre en ergonomik kullanım elde edilebiliyor. Standın iç yapısında kullanılan alüminyum malzeme, uzun ömürlü ve stabil bir deneyim sunarken, ince çerçeve tasarımı odağın ekranda kalmasına yardımcı oluyor.

2K ÇÖZÜNÜRLÜKTE ÜST DÜZEY AKICILIK

2024 yılı itibarıyla globalde ve Türkiye'de en çok tercih edilen ekran boyutu olan 27" olarak tasarlanan monitör, 2560 × 1440 (2K QHD) çözünürlüğüyle daha net, keskin ve detaylı görüntüler sunuyor. Bu sayede hem oyunlarda hem de profesyonel uygulamalarda konforlu bir kullanım elde ediliyor.