Haberler

Yaşam Haberleri

Eskişehir'de şoke eden olay! Bisikletle çarptığı kişiyi silahla tehdit etti

Eskişehir'de şoke eden olay! Bisikletle çarptığı kişiyi silahla tehdit etti

Eskişehir'de bir şahıs bisikletli sürücüye çarpmasının ardından silahla tehditler savurdu. Polis ekipleri ihbar üzerine şahsı tespit ederek yakalama çalışması başlatırken, yapılan aramada ruhsatsız silah ve av tüfeği, çok sayıda kesici alet ve fişek ele geçirdi. Şüpheli gözaltına alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 05:50

Paylaş





Eskişehir'de bisikletle bir vatandaşa çarptıktan sonra silahla tehdit eden şahsın iş yerinden çok sayıda silah, bıçak ve mermi ele geçirildi.

Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği ekiplerince, bisikletli bir vatandaşa çarptıktan sonra silah çekerek hakaret ve tehdit eden kimliği belirsiz şahıs, yapılan kapsamlı çalışmalar neticesinde tespit edildi. Şahıs çalışmalar sonrasında yakalandı. Şahsa ait iş yerinde yapılan aramada; 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 296 adet fişek, 2 adet boş kovan, 2 adet mermi çekirdeği, 5 adet bıçak ve 1 adet kılıç ele geçirildi. Şüpheli işlemlerinden adliye sevk edilecek.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN