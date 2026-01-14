Haberler

Edirne'de evini uyuşturucu imalathanesine çevirmiş: Operasyonda 117 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Edirne Gümrük Muhafaza ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir şüphelinin evini uyuşturucu imalathanesine çevirdiği belirlendi. Operasyonda toplam 117 kilo 434 gram uyuşturucu madde ile çok sayıda üretim ve satış malzemesi ele geçirilirken, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 12:12

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından, uyuşturucu maddelerin üzerlerine sarılarak yurda sokulduğu bilgisi üzerine başlatılan çalışmada, şüpheli şahıslar Ticaret Bakanlığı sistemlerinden takibe alındı. Şüphelilerin Kapıkule Gümrük Müdürlüğü sahasına giriş yapmasının ardından yapılan aramada, 1 şüphelinin üzerinde 4 kilo 90 gram MDMB cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

Savcılık talimatıyla operasyonun genişletilmesi sonucu, uyuşturucu maddeleri Edirne'de teslim almaya gelen şüpheli gözaltına alındı. Alıcının ikametinde yapılan aramalarda evin uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığı tespit edildi. Evde yapılan aramalarda toplam 117 kilo 434 gram MDMB cinsi uyuşturucu madde, satışa hazır 65 bin adet uyuşturucu hap, 2 adet uyuşturucu imalatında kullanılan makine, 1 kompresör, 1 karıştırıcı, çok sayıda yeşil reçeteli ilaç etiketi, Blisterler, hassas teraziler ve boş kapsüller ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında Edirne'de 4 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlenirken, 1 şüpheli Yunanistan'a kaçmak üzere Pazarkule Gümrük Kapısı'nda tampon bölgede yakalandı. Operasyonda toplam 5 şüpheli gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi.