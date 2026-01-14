Haberler

Yaşam Haberleri

Bursa'da ekipleri alarma geçiren yangın! Alevler şehrin birçok noktasından görüldü

Bursa'da ekipleri alarma geçiren yangın! Alevler şehrin birçok noktasından görüldü

Bursa’nın merkez Yıldırım ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürerken alevler ve dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 19:14

Paylaş





Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde bir ahşap palet fabrikasında yangın çıktı. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre, Samanlı Mahallesi'nde bir ahşap palet fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. Öte yandan alevler ve dumanlar şehrin birçok noktasından da görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN