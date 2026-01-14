Haberler

Başkan'dan AK Parti'li kadınlara sürpriz! Erdoğan'a kamuda başörtü serbestliği teşekkürü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Adana’daki AK Parti’li kadınların toplantısına telefonla bağlanarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. AK Parti Milletvekili Sunay Karamık, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Giriş Tarihi: 14.01.2026 16:48

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adana'da bir araya gelen AK Partili kadın belediye meclis üyelerinin toplantısına sürpriz bir telefon bağlantısı gerçekleştirdi. AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık'ın sosyal medya hesabından paylaştığı o anlarda, kadınların 2013 yılında kamuda başörtüsü yasağının kaldırılması nedeniyle Başkan Erdoğan'a ilettiği duygusal teşekkürler damga vurdu. ERDOĞAN'DAN AK PARTİ'Lİ KADINLARA SÜRPRİZ ADANA'DA KADIN SİYASETÇİLERLE ÖNEMLİ BULUŞMA AK Parti Adana Milletvekili Sunay Karamık, kentteki kadın belediye meclis üyeleriyle bir araya gelerek yerel çalışmalar hakkında istişarelerde bulundu. Toplantının en heyecan verici anı ise Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın telefonla canlı bağlanması oldu. Karamık'ın paylaştığı görüntülerde, kadınların ellerinden öpüyoruz seslerine karşılık veren Başkan Erdoğan, "Kardeşlerime en kalbi duygularla selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullandı.

foto:ahaber.com.tr "KADIN HAREKETİNİN ÖNEMİ TÜM ADANA'DA GÖSTERİLDİ" Toplantıda yürütülen saha çalışmaları hakkında detaylı bilgi alan Başkan Erdoğan, AK Parti'nin kadın kollarının ve meclis üyelerinin başarısına dikkat çekti. Teşkilat mensuplarına moral veren Erdoğan, "Kadın hareketinin önemi tüm Adana'da gösterildi. Adana gibi bir ilimizde bunu en yüksek noktaya taşıyacağız" sözleriyle önümüzdeki dönem hedeflerini işaret etti.

foto:ahaber.com.tr BAŞÖRTÜSÜ ZULMÜNÜ BİTİREN ADIMA DUYGUSAL TEŞEKKÜR Görüşmenin en duygusal anları ise 2013 yılında hayata geçirilen başörtüsü düzenlemesinin konuşulduğu sırada yaşandı. Geçmişte yasaklar nedeniyle büyük mağduriyetler yaşayan AK Partili kadınlar, Başkan Erdoğan'a şükranlarını sundu. Meclis üyelerinden birinin, "Binlerce kez teşekkürler, başörtüsü sorununu çok yaşadım, Allah razı olsun" şeklindeki minnet dolu sözlerine Başkan Erdoğan, büyük bir tevazuyla "Estağfurullah" diyerek karşılık verdi. O anlar sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

