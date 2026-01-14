Ankara’da zehir tacirlerine geçit yok! 1 gözaltı

Giriş Tarihi: 14.01.2026 20:26

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmada İ.Ç. adlı şüphelinin uyuşturucu madde imal ve ticareti yaptığı belirlendi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keçiören İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından şüphelinin evine düzenlenen operasyonda; 1 kilo 200 gram sentetik kannobinoid ve 122 adet sentetik ecza ilacı ele geçirildi.