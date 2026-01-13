Haberler

Yaşam Haberleri

Ünlü oyuncudan korkutan haber! Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncudan korkutan haber! Ufuk Özkan hastaneye kaldırıldı

Geniş Aile, Oflu Hoca, Emret Komutanım gibi sevilen yapımlardan tanıdığımız ünlü oyuncu Ufuk Özkan'ın sağlık durumu endişe yarattı. Cenazemize Hoşgeldiniz, Aile Terbiyesi ve Adalet dizilerinde de unutulmaz rollere imza atan başarılı oyuncu hastaneye kaldırıldı.

Giriş Tarihi: 13.01.2026 01:12

Paylaş





Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle mücadele eden ünlü oyuncunun sağlık durumuna ilişkin kardeşi Umut Özkan, sosyal medya hesabından açıklama yaparak, karaciğer nakli için uygun donör beklendiğini belirtti.

Umut Özkan, açıklamasında şunları kaydetti:

"Abim, birkaç yıldır karaciğer yetmezliği ve siroz hastalığı nedeniyle tedavi görmekteydi. Son yapılan tetkiklerde MELD puanının 22'ye yükseldiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda doktorlarımız tarafından organ nakli kararı alınmış olup, şu an uygun donör beklenmektedir. Morali yüksek ve süreci uzman ekiplerce yakından takip edilmektedir. Dualarını ve iyi dileklerini esirgemeyen herkese teşekkür ederiz. Bu hassas süreçte mahremiyetimize saygı gösterilmesini rica ederiz."

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN