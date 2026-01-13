Haberler

Uludağ'da kar kalınlığı 95 santimetreyi gördü

Yurt genelinde kar yağışı etkisini artırırken Uludağ’da yoğun kar yağışı etkili oldu. Bölgede hava sıcaklığı eksi 9 dereceye düşerken, kar kalınlığı 95 santimetreye ulaştı.

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da soğuk hava etkisini artırdı. Bölgede hava sıcaklığı eksi 9 dereceye kadar düşerken, kar kalınlığı 95 santimetreye ulaştı. Yoğun kar yağışı sonrası Doğancı ve Nilüfer barajlarındaki doluluk oranı da artmaya başladı.



Kayak ve kış turizminin gözde adreslerinden Uludağ'da gece saatlerinden itibaren kar yağışı etkili oldu. Yoğun ilgi nedeniyle kayak pistlerinde hareketlilik yaşanırken, konaklama tesislerindeki doluluk oranları da arttı. Hava sıcaklığının eksi 9 dereceler civarında seyrettiği bölgede, kar kalınlığı 95 santimetre olarak ölçüldü.



Öte yandan ekipler, kar küreme ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, jandarma ekipleri zirveye çıkacak vatandaşları kar lastiği ve zincir kullanmaları konusunda uyardı.



Zirvede yağışların Çarşamba gecesine kadar sürmesi beklenirken, hava sıcaklıklarının Perşembe gününden itibaren yükselmesi tahmin ediliyor.

