Yaşam

Sultangazi'de kar altında ilginç olay! Parkta arkadaşını tıraş etti

Kar yağışının etkisini gösterdiği Sultangazi'de gece saatleri ilginç bir olay yaşandı. Kar yağışının başladığı anlarda bir kişi, parkta arkadaşını tıraş etti. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
DHA
Sultangazi'de kar altında ilginç olay! Parkta arkadaşını tıraş etti

Sultangazi'de kar yağışı etkisini sürdürürken, 50. Yıl Mahallesi'nde bir parkta kaydedilen görüntüler dikkat çekti.

KAR ALTINDA ARKADAŞINI TIRAŞ ETTİ

Parkta bir kişinin arkadaşını tıraş ettiği anlar kameralara yansıdı. Parktan ayrılırken tıraş olan kişinin elinde çiçek olduğu görüldü.

FOTO: DHAFOTO: DHA

ÇOCUKLAR KARTOPU OYNADI

Arnavutköy'de gece saatlerinde kar yağışını gören çevre sakinleri sokağa çıktı. Kartopu oynayıp kardan adam yapan çocuklar, karın keyfini çıkardı.

Öte yandan kar yağışının kentin birçok ilçesinde etkisini sürdürdüğü görüldü.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN