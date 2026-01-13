Şahinler’in kirli çarkı deşifre oldu! "Tacizci" kılıfıyla meydan dayağı!

Giriş Tarihi: 13.01.2026 12:19

Hasan Akdeniz

DÖVDÜKLERİ MAĞDUR DİKKAT ÇEKMESİN DİYE TACİZLE SUÇLAMIŞLAR

Savcılığın dosyasına giren olaylar, Şahinler'in mağdurları sokak ortasında ya da kalabalığın içinde bile hedef alırken, şiddeti "görünmez" kılmaya çalıştığını ortaya koydu. 1 nolu olayda bir mağdurun lüks marka otomobiline, içinde pasaportları varken döverek çöküldü, pasaportunu isteyen mağdura da "artık sana lazım değil, seni gömeceğiz" denilerek tehdit edildi. 5 nolu olayda bu kez mağdur kafenin içinde müşteriler varken darp edildi, şüphelilerin saldırı anında "Utanmıyor musun küçücük kıza saldırmaya" sözleriyle olayı tersyüz edip dikkat çekmemeyi hedeflediği, mağduru da tacizci gibi göstererek dayak için kılıf üretmeye çalıştığı kayda geçti. 6 nolu olayda ise tehdit karşısında geri adım atmayan mağdur, "Mermiyi yersin, kendini bedavadan öldürtme" denilerek susturulmak istendi, şiddetin dozu bu kez silah imasıyla yükseltildi.