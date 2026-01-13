Şahinler’in kirli çarkı deşifre oldu! "Tacizci" kılıfıyla meydan dayağı!
İstanbul’da Şahinler suç örgütüne yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmanın ürkütücü detayları gün yüzüne çıktı. Örgüt lideri Sedat Şahin’den sonra yönetimi devralan isimlerin, örgüt içi disiplin ve baskı için akılalmaz yöntemlere başvurduğu belirlendi.
15 ayrı konuda işlenen suçlara ait Savcılığın dosyasına giren olaylarda örgütün kamuoyu önünde suç işlemeye çekinmediği ve örgütün başına Sedat Şahin'in ardından Mehmet Şahin'in geçtiği değerlendirildi. Yapılan baskınlarda örgüt üyelerinin evinden toplanan silahlara el konuldu.
DÖVDÜKLERİ MAĞDUR DİKKAT ÇEKMESİN DİYE TACİZLE SUÇLAMIŞLAR
Savcılığın dosyasına giren olaylar, Şahinler'in mağdurları sokak ortasında ya da kalabalığın içinde bile hedef alırken, şiddeti "görünmez" kılmaya çalıştığını ortaya koydu. 1 nolu olayda bir mağdurun lüks marka otomobiline, içinde pasaportları varken döverek çöküldü, pasaportunu isteyen mağdura da "artık sana lazım değil, seni gömeceğiz" denilerek tehdit edildi. 5 nolu olayda bu kez mağdur kafenin içinde müşteriler varken darp edildi, şüphelilerin saldırı anında "Utanmıyor musun küçücük kıza saldırmaya" sözleriyle olayı tersyüz edip dikkat çekmemeyi hedeflediği, mağduru da tacizci gibi göstererek dayak için kılıf üretmeye çalıştığı kayda geçti. 6 nolu olayda ise tehdit karşısında geri adım atmayan mağdur, "Mermiyi yersin, kendini bedavadan öldürtme" denilerek susturulmak istendi, şiddetin dozu bu kez silah imasıyla yükseltildi.
DARP ETTİKLERİ MAĞDURLARA, FARKLI MAĞDURLAR HAKKINDA BEYAN VERDİRMİŞLER
Dosyadaki iddialara göre örgüt, sadece dövmekle kalmadı, mağdurları birbirine karşı konuşturup yeni hedefler yaratacak bir baskı düzeni kurdu. 9 nolu olayda bir mağdura, Şahinler'in daha önce dövdüğü kişilerin videosu izletildi, videodaki mağdurların da farklı bir mağdurun ismini vererek "ondan uyuşturucu aldık" iddiasında bulunduğu belirtildi. 11 nolu olayda bir mağdur doğrudan Sedat Şahin'in evine götürüldü, içeri girilmeden ev sahibinin ismi söyletilerek telefonu zorla alındı, ardından içeride yöneticiler tarafından darp edildi, adresin örgüt için "karargah" gibi kullanılıyor olabileceği değerlendirmesi dosyaya yansıdı.