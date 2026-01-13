Megakent beyaza büründü! Kar topu atan genç ve taksici arasında kavga

Giriş Tarihi: 13.01.2026 04:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 'nün uyarılarının ardından dün İstanbul 'da etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de sürdü.

Foto: DHA

Özellikle kentin kuzey kesimlerde görülen kar, belli aralıklarla gece boyu yağmaya devam etti. Taksim'de kısa süre yağan kar, Güngören'de ise lapa lapa yağdı.

YOLDA KARTOPU GERGİNLİĞİ

Sultangazi 1. Cebeci Caddesi üzerinde bir grup genç, yoldan geçen araçlara kartopu fırlattı. Duruma tepki gösteren bir taksi şoförü ile gençler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.