Megakent beyaza büründü! Kar topu atan genç ve taksici arasında kavga

Sultangazi'de kar topu oynayan bir grup genç, yoldan geçen araçlara kar topu atmasıyla tansiyon yükseldi. Taksi sürücüsü ve gençler arasında tartışma çıkarken çevredekilerin müdahalesiyle gerilim sona erdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından dün İstanbul'da etkili olan kar yağışı gece saatlerinde de sürdü.

Özellikle kentin kuzey kesimlerde görülen kar, belli aralıklarla gece boyu yağmaya devam etti. Taksim'de kısa süre yağan kar, Güngören'de ise lapa lapa yağdı.

TAKSİCİ VE GENÇLER ARASINDA KAVGA ÇIKTI

YOLDA KARTOPU GERGİNLİĞİ

Sultangazi 1. Cebeci Caddesi üzerinde bir grup genç, yoldan geçen araçlara kartopu fırlattı. Duruma tepki gösteren bir taksi şoförü ile gençler arasında kısa süreli gerginlik yaşandı. Gerginlik çevredekilerin araya girmesi ile sona erdi.

