Lazer epilasyon dehşeti! Genç kız kabusu yaşadı

"CANIM YANIYOR DEDİM"

Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan H.K. "İşlemi yapan kadına acı hissettiğimi söyledim. O da ilk seans olduğu için bunun normal olduğunu söyleyerek işleme devam etti. Sonra başka bir kadını çağırarak 'Cihazın ayarı düşmüyor, ben bu cihaza hâkim değilim' dedi. Diğer kadın, 'Cihazın cam kısmı kırık' dedi. Bir kez kendi kolunda deneyip tekrar epilasyon işlemine devam etti. Ben yine canımın acıdığını söyleyince işlemi bırakıp krem sürdüler. Hastanede muayene oldum, bir daha da oraya gitmedim. Kolum ve karın bölgemde yanıklar var. İşlemi yapanlardan şikâyetçiyim" dedi.