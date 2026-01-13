Haberler

İstanbul’da dondurucu soğuk binlerce kuşu denizde bir araya getirdi

İstanbul’da etkisini artıran soğuk hava, Boğaz’ın doğal yaşamında dikkat çeken görüntülere sahne oldu. Marmara Denizi ve İstanbul Boğazı’nda yaşayan karabataklar ve rüzgarlı havada su üzerinde sürüler halinde bir araya geldi. Deniz yüzeyinde adeta siyah bir halı oluşturan kuş sürüsü, görsel bir şölen sundu.

İstanbul'da etkisini artıran soğuk hava hayvanları da etkiliyor. Bakırköy açıklarında bir araya binlerce karabatak, dron kamerasıyla görüntülendi.

Uzmanlar, karabatakların bu şekilde toplu halde bulunmasının temel nedeninin ısı kaybını azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak olduğunu belirtiyor. Bir arada durarak rüzgar ve soğuk suya daha az maruz kalan kuşlar, aynı zamanda muhtemelen tehlikelere karşı da daha güvende oluyor. Sürü halinde hareket etmenin, balıkları yönlendirerek avlanmayı kolaylaştırdığı da ifade ediliyor. Dron kamerasına yansıyan görüntülerde, büyük çoğunluğunu büyük karabatakların oluşturduğu kuşların deniz yüzeyinde belirli bir düzen içerisinde toplu halde durdukları görüldü. Zaman zaman yön değiştiren ve sürü halinde hareket eden kuşlar, Marmara Denizi'nin kış aylarındaki doğal yaşam zenginliğini gözler önüne serdi. Marmara Denizi'nin kış aylarında donmayan yapısı ve balık açısından zengin olması, karabataklar için önemli bir beslenme alanı oluşturuyor. Kuşların bu şekilde bir arada bulunmasının temel nedeninin beslenme ve dinlenme olduğu vurgulanırken, karabatakların balık sürülerini daha kolay avlayabilmek için zaman zaman toplu halde hareket ettikleri, avlanma sonrası ise su yüzeyinde ya da kıyıya yakın alanlarda dinlendikleri belirtiliyor.

Kuş sürüleri biyolojik çeşitliliği açısından önemli

Havadan kaydedilen görüntüler, hem kuşların sürü davranışını hem de Marmara Denizi'nin kış aylarındaki ekolojik dengesini net bir şekilde ortaya koyarken, uzmanlar bu tür doğa olaylarının bölgenin biyolojik çeşitliliği açısından önemli olduğuna dikkat çekiyor.