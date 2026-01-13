Bayburt’ta kara saplanan ambulans ekiplerce kurtarıldı
Bayburt’ta yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda mahsur kalan ambulans, İl Özel İdaresi ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak hastaya ulaştı.
Bayburt merkeze 38 kilometre uzaklıkta bulunan Yeniköy'de rahatsızlanan bir vatandaş için sevk edilen ambulans, yoğun kar yağışı nedeniyle köy yolunda kara saplandı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Bayburt İl Özel İdaresi ekipleri yönlendirildi.
İş makineleriyle yol açma ve kar temizleme çalışması yapan ekipler, ambulansı bulunduğu yerden çıkararak yolun yeniden ulaşıma açılmasını sağladı. Yolun temizlenmesinin ardından köye ulaşan sağlık ekipleri, hastaya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.
Özel İdare ekiplerinin refakatinde köyden alınan hasta, Bayburt Devlet Hastanesi'ne ulaştırılarak tedavi altına alındı.
Yeniköy Muhtarı Kenan Kanat, yaşanan olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Köyümüze hastaya gelen ambulans kara saplandı. İl Özel İdare ekiplerimiz tarafından kurtarıldı. Hastamız Bayburt Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ekiplere teşekkür ediyoruz. Allah devletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.