5 ilde sazan sarmalı operasyonu! Konut ilanları üzerinden sahtecilik: 8 tutuklama
Kocaeli merkezli 5 ilde emlak sitelerindeki konut ilanları üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıldığı tespit edilen çeteye yönelik operasyon düzenlendi. Sazan sarmalı yöntemiyle yapılan dolandırıcılıkta eş zamanlı baskın düzenlenirken, aramalarda ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi. 8 şüpheli gözaltına alınmasının ardından tutuklandı.
Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; emlak sitelerinde yer alan konut ilanları üzerinden örgütlü şekilde nitelikli dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.
TAPU MÜDÜRLÜĞÜNDE SAZAN SARMALI YÖNTEMİ
Şüphelilerin, konut ilanlarıyla ilgilenen kişilerle iletişime geçerek satış konusunda anlaşma sağladıkları, tapu müdürlüğünde gerçek satıcılarla buluştuktan sonra mağdurları telefonla yönlendirerek kendilerine ait IBAN numaralarına para göndermelerini sağladıkları anlaşıldı. Tapu işlemleri sırasında satıcıların hesaplarına para geçmediğinin anlaşılması üzerine 'sazan sarmalı' yöntemli dolandırıcılık olaylarının ortaya çıktığı tespit edildi.
RUHSATSIZ SİLAH VE UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLDİ
9 Ocak günü Kocaeli merkezli Adana, Mersin, Samsun ve Antalya'da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınırken, sürdürülen çalışmalar kapsamında firari durumda bulunan 3 şüpheli daha yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda; ruhsatsız tabanca, uyuşturucu madde ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.