Şanlıurfa'da DEAŞ'ın finansörü 2 kişi gözaltında!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a fon sağlayanlara yönelik çalışma yapıldı.

Çalışmalar kapsamında belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada 17 yasaklı yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

