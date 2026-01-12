Şanlıurfa'da DEAŞ'ın finansörü 2 kişi gözaltında!
Terör örgütü DEAŞ'a yönelik çalışmalar ttizlikle sürerken Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a fon sağladıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a fon sağlayanlara yönelik çalışma yapıldı.
Çalışmalar kapsamında belirlenen adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli yakalandı. Adreste yapılan aramada 17 yasaklı yayın ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.