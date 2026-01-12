Muş'ta yoğun tipi ve kar yağışı hayatı felç etti: 180 kişi yolda mahsur kaldı

Giriş Tarihi: 12.01.2026 21:59

FOTO: DHA

YOLDA KALAN SÜRÜCÜLERE KIZILAY'DAN YARDIM DESTEĞİ

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sevk edilen Kızılay Muş Şubesi ekipleri, yolda kalan vatandaşlara destek sağladı. Kızılay ekipleri, kar ve tipi nedeniyle ilerlemekte güçlük çeken bazı araçları iterek sürücülere yardımcı olurken, mahsur kalan vatandaşlara da kek ve meyve suyu dağıttı.

Kızılay Muş Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, zorlu hava şartlarında yolda kalan vatandaşların yanında olduklarını belirterek, ihtiyaç duyulan noktalarda beslenme desteği sağlamaya devam edeceklerini ifade etti.