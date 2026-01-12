Haberler

Yaşam Haberleri

Mersin'de fabrika deposunda yangın! İtfaiye müdahale ediyor

Mersin'de fabrika deposunda yangın! İtfaiye müdahale ediyor

Mersin'in Toroslar ilçesinde bulunan geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına itfaiye ve TOMA araçları ile müdahale ediliyor.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 08:56

Paylaş





Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasının deposundan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, fabrikadan yükselen alevlere müdahale ediyor. Polisler de toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) sıktıkları suyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.