Kocaeli'de fırtına engeli! Skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması yasaklandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından Kocaeli için verilen fırtına uyarısı nedeniyle kent genelinde skuter ve motosikletlerin trafiğe çıkışı geçici olarak yasaklandı.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 00:47

Kocaeli il genelinde etkili olması beklenen kuvvetli fırtına nedeniyle skuter ve motosiklet sürücülerinin trafiğe çıkması geçici süreliğine yasaklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, gece saatlerinden itibaren rüzgarın, kentte kuzeyli yönlerden fırtına (50-75 km/sa) şeklinde esmesi beklendiği belirtildi.

Bu kapsamda, motosiklet, scooter, elektrikli scooter ve motokuryelerin bu gece saat 24.00 ile yarın saat 15.00 arasında trafiğe çıkması tedbiren yasaklandı.

