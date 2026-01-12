Haberler

"Kız" meselesinde mesajlaşma başlayan tartışma kanlı bitti!

Eskişehir’de iddiaya göre kız meselesi yüzünden mesajla başlayan tartışma kavgaya döndü. Çıkan kavgada 4 yerinden bıçaklanan genç ağır yaralanırken kaçan şüpheli ise kısa sürede yakalandı.

Olay, Tepebaşı ilçesi Hoşnudiye Mahallesi Tunç Sokak'taki bir adreste meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet S.Ü. (27) ile M.A.K. (25) arasında iddiaya göre kız arkadaş nedeniyle mesaj yoluyla başlayan tartışma, bahse konu adreste kavgaya dönüştü.

M.A.K., yanında getirdiği bıçakla Mehmet S.Ü.'yü boynunun sağ tarafı, ensesi, kasığı ve göbeğinin altından yaraladı. Şüpheli kaçarken, Mehmet S.Ü. kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Oldukça fazla kan kaybeden ve durumu ağır olan genç, yapılan ilk müdahalenin ardından Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan şüpheli ise, kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.



