İspanya Süper Kupa finalinde Barcelona, Real Madrid'i 3-2 mağlup ederek 16. kez kupayı müzesine götürdü.

İspanya Süper Kupa'nın sahibi Barcelona

Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nın finalinde Barcelona ve Real Madrid, Kral Abdullah Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. 36. dakikada Barcelona Raphinha'nın golüyle 1-0 öne geçti. 45+2. dakikada Vinicius Jr. ile Real Madrid eşitliği yakalarken, 45+4. dakikada Robert Lewandowski'nin golüyle Barça yeniden üstünlüğü ele geçirdi. 45+6. dakikada Gonzalo fileleri sarsınca takımlar soyunma odasına 2-2'lik eşitlikle girdi.

73. dakikada gol perdesini açan Raphinha bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 3-2'ye getirdi. İlerleyen bölümlerde başka gol olmayınca Süper Kupa'yı Barcelona kazandı.

Öte yandan milli oyuncu Arda Güler, 68. dakikada Valverde'nin yerine oyuna dahil oldu.

