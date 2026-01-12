Haberler

‘Dur’ ihtarına uymadı! 2’si polis 3 kişiyi yaraladı

Ordu'da polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü, trafik polislerinin aracına çarptı. Kazada 2'si polis, olmak üzere 3 kişi yaralanırken şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, gece saatlerinde seyir halindeki bir araçtan şüphelenerek 'dur' ihtarında bulundu. İkaz ve uyarıya rağmen kaçan sürücü, kısa süreli kovalamaca sonucu Altınordu ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde polis aracına çarptı. Çarpmanın etkisiyle 2 polis memuru ile sürücü Y.E.Y. hafif şekilde yaralandı. Sürücünün olay yerinde yapılan ölçümünde 1.08 promil alkollü olduğu tespit edildi.



Gözaltına alınan Y.E.Y., 'görevi yaptırmamak için direnme', 'taksirle yaralama', 'trafik güvenliğini tehlikeye sokma' ve 'mala zarar verme' suçlarından adliyeye sevk edildi. Adli mercilerce tutuklanan sürücü, cezaevine gönderildi.