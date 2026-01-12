Haberler

Diyarbakır'da bir iş yerinden sobada patlama! 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde oto elektrik tamiri yapan bir iş yerinde sobada patlama yaşandı. Meydana gelen olayda 4 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 20:37

Sanayi Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde oto elektrik tamiri yapılan bir iş yerinde yakılan sobada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, iş yerinde bulunan H.Y, M.S.D, S.C. ve M.F.G. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumu ağır olan H.Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

