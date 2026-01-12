Bursa'da 7 katlı otelde yangın! Müşteriler mahsur kaldı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 7 katlı bir otelin spa bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede yoğun duman üst katlara ulaşırken aralarında müşterilerin de olduğu 8 kişi tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yangın kontrol altına alındı. A Haber muhabiri Kenan Arda Gül, otel yangınına ilişkin son gelişmeleri aktardı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde saat 01.00 sıralarında Görükle Dumlupınar Mahallesi İskele Sokak üzerinde bulunan 7 katlı otelde yangın çıktı. Otelin eksi 1'inci katındaki SPA bölümünde yapılan tadilat sırasında çıkan yangın hızla yayıldı.
Yayılan duman kısa sürede binayı kaplarken ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 27 odanın dolu olduğu ve yabancı turistlerin de konakladığı otelde mahsur kalanlar, ekiplerin yardımıyla tahliye edildi.
8 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Binayı saran dumandan etkilenen 8 kişiden 3'üne olay yerine gelen ambulanslarda müdahale edilirken, 5 kişi ise Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan vatandaşların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.