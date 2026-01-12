Bursa'da 7 katlı otelde yangın! Müşteriler mahsur kaldı: 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Foto: DHA

MÜŞTERİLER BAŞKA OTELE YERLEŞTİRİLDİ

Binada bulunanların tahliyesi gerçekleşirken konaklayanlar ise karşı caddede bulunan aynı firmaya ait bir başka otele yerleştirildi. Yangınla ilgili inceleme sürdürülüyor.

"YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI"

Yangın geçtiğimiz saat Bursa'nın Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde bulunan bir otelin eksi birinci katındaki spa bölümünde başladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracıyla birlikte itfaiye personeli ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangının şu an itibarıyla kontrol altına alındığı bilgisini paylaşalım. Tabii otelde konaklayanlar da vardı; otelin 27 odası bulunuyordu. Yangının başlamasıyla birlikte tüm konaklayanlar tahliye edildi.



"5 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI"

Dumandan etkilenen beş kişi vardı ve bu beş kişi Uludağ Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı ve tedavi altına alındı. İyi haber; çıkan yangında bir can kaybı olmaması. Diğer yandan yangının neden başladığıyla ilgili itfaiye ekipleri inceleme başlattı; bunun bilgisini paylaşalım. Şu an için hastaneye kaldırılan vatandaşların tedavileri iyiye doğru gidiyor; bunun bilgisini paylaşalım. Kritik durumda olan bir vatandaşın olmadığını bilgisini paylaşalım. İtfaiye ekiplerinin oluşturacağı raporla birlikte yangının kesin çıkış nedeni de belirlenmiş olacak.

"OTELDE 27 ODA BULUNUYOR"

Şu an itibarıyla da Bursa'da yağışlı bir havanın olduğunu söyleyelim ve bu da itfaiye ekiplerinin işlerini kolaylaştırmıştı. Bursa'da ciddi bir şekilde yağış var; bunun bilgisini paylaşalım ve bu da yangının büyümesini engelleyen etkenlerden birisi oldu; bunun bilgisini paylaşalım. 27 odası vardı otelin ve bütün konaklayan vatandaşlar otelden tahliye edildi. Şu an iyi haberi paylaşalım; bir can kaybı veya bir ağır yaralı yok; bunun bilgisini de paylaşalım. Yangın tamamen kontrol altında ve şu anda soğutma çalışmaları yapılmak üzere itfaiye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.