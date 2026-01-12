Haberler

Bursa'da 5 katlı otelde yangın paniği! Müşteriler mahsur kaldı

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan 5 katlı bir otelin üst katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede yoğun duman oluşurken, üst katta mahsur kalan müşterilerin olduğu belirtildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edilirken yangının söndürmek için çalışmalar sürüyor.

Edinilen bilgilere göre, henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangın otelin alt katlarında başladı. Kısa sürede yoğun duman oluşurken, üst katlarda bulunan vatandaşlar tahliye edilemedi.

İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak ve mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri dumandan etkilenenlere müdahale etmek üzere hazır bekletiliyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiyenin yangını söndürme ve kurtarma çalışmaları devam ediyor.

