Başkentte feci kaza! Servis aracı yan yattı: Yaralılar var
Ankara'nın Akyurt ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir servis aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Aracın yan yattığı olayda 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazazedeler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı.
Kaza, saat 18.45 sıralarında Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan servis aracı yan yattı. Kazada serviste bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.