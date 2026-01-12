Haberler

Yaşam Haberleri

Başkentte feci kaza! Servis aracı yan yattı: Yaralılar var

Ankara'nın Akyurt ilçesinde seyir halinde ilerleyen bir servis aracının sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza meydana geldi. Aracın yan yattığı olayda 7 kişi hafif şekilde yaralandı. Kazazedeler tedbir amaçlı hastaneye kaldırılırken, ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Giriş Tarihi: 12.01.2026 22:06

Kaza, saat 18.45 sıralarında Akyurt ilçesi Çankırı Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kontrolden çıkan servis aracı yan yattı. Kazada serviste bulunan 7 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

