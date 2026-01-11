SMA'lı Yasmin Elif'in hastanede şüpheli ölümü! Aileden ret kararına tepki
Adana'da 40 günlükken SMA Tip 1 teşhisi konulan, Dubai'de gördüğü tedavinin ardından döndüğü kentte enfeksiyon nedeniyle kaldırıldığı hastanede 4 ay önce hayatını kaybeden Yasmin Elif Salman'ın (4) solunum cihazında yaşanan sorun nedeniyle öldüğü iddialarının ardından olaya ilişkin bilirkişi atandı. Bilirkişinin raporu doğrultusunda sorumlu doktor ve hemşire hakkında talep edilen soruşturma izni, Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından reddedildi. Karara itiraz dilekçesini sunduğu adliye önünde açıklama yapan anne Hilal Salman, 'Ben susmayacağım, bu işin peşini bırakmayacağım. Çünkü ben ciğerinin yarısını toprağın altına vermiş bir anneyim' dedi.
Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde oturan kurye Vedat Salman (28) ile ev kadını Hilal Salman (27) çiftinin ilk çocukları Yasmin Elif'e, 40 günlükken SMA Tip-1 teşhisi konuldu. Teşhis sonrası aile, gen tedavisi için valilik onaylı kampanya başlattı. Kampanya sürecinde Yasmin Elif, 27 Nisan 2022'de İstanbul'dan tedaviden dönerken ambulansın devrilmesi sonucu yaralandı. Kahramanmaraş merkezli depremlere ise oturdukları 19 katlı binada yakalanan Yasmin Elif, 9 cihaza bağlı halde evinden çıkarıldı. Yasmin Elif'e Mayıs 2023'te tedavi için gerekli para toplandı ve Dubai'de tedavi gördükten sonra kente döndü.
İHMAL İDDİALARI GÜNDEME GELDİ
Salman ailesinin mutluluğu kısa sürdü ve evde rahatsızlanan Yasmin Elif, 17 Şubat 2025'te kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı. Doktoru tarafından, iddiaya göre; Yasmin Elif Salman'ın evde kullandığı eski solunum cihazının artık kullanılmayacağı, yeni bir cihaza geçileceği söylendi. Gece vardiyasındaki hemşirenin, Yasmin Elif'i yeni solunum cihazına bağladığı ancak cihazı çalıştırmadığı ileri sürüldü. Aile konuyla ilgili şikayette bulundu. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Kalbi duran Yasmin Elif Salman, 7 aydır tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsisinin ardından ailesi tarafından alınan Yasmin Elif'in cenazesi, 4 ay önce Küçükoba Mezarlığı'nda toprağa verildi.
BİLİRKİŞİLER SORUŞTURMA İZNİ İSTEDİ
Bu kapsamda bilirkişiler tarafından yapılan incelemelerde, Yasmin Elif Salman'ın tüm tedavi sürecinin tıbbi, teknolojik ve idari yönden aydınlatılmasının tüm iddialar üzerinden daha kapsamlı bir soruşturma sürecinden sonra mümkün olduğuna ve ileri bir araştırmaya ihtiyaç duyulduğuna kanaat getirildi. Sonuç olarak bilirkişiler, hastanede görevli sorumlu doktor ve hemşire hakkında soruşturma izni verilmesi gerektiğini bildirdi. Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bilirkişi heyetinin görüşü doğrultusunda hastanede görevli sorumlu doktor ve hemşire hakkında soruşturma izni verilmesi talep edildi. Ancak Sağlık Bakanlığı Mesleki Sorumluluk Kurulu tarafından bu kişilerin hastanın tanı, tetkik, takip ve tedavisinde herhangi bir ihmal ya da kusurunun olmadığı gerekçesiyle soruşturma izni talebinin reddine karar verildi.