Parmağı bisiklet zincirine sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Giriş Tarihi: 11.01.2026 23:53

Olay, Günhan Mahallesi Bitki Sokak'ta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, M.D. (5) isimli çocuğun parmağı bisiklet zincirine sıkıştı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, çocuğun parmağını sıkıştığı yerden çıkardı.