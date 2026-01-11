Niksar’da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan genç hayatını kaybetti

Giriş Tarihi: 11.01.2026 22:28

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Usta Hasan köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletle seyir halinde olan Murat Alparslan (29) virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı

Kazanın ardından yaklaşık 4 saat boyunca kendisinden haber alınamayan Alparslan'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.