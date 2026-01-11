Niksar’da feci kaza! Uçuruma yuvarlanan genç hayatını kaybetti
Tokat’ın Niksar ilçesinde elektrikli bisikletiyle uçuruma yuvarlanan genç, ekiplerin yaptığı canhıraş mücadele sonucu bulunduğu yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan genç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Usta Hasan köyü yolu üzerinde meydana gelen kazada, elektrikli bisikletle seyir halinde olan Murat Alparslan (29) virajı alamayarak uçuruma yuvarlandı
Kazanın ardından yaklaşık 4 saat boyunca kendisinden haber alınamayan Alparslan'ın yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda bulunduğu yerden çıkarılan ağır yaralı genç, ambulansla Niksar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Alparslan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.