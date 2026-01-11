Yaşam

Kartal’da dehşet anları! Kontrolden çıkan İETT otobüsü duvara çarptı

Kartal’da kontrolden çıkan İETT otobüsünün binanın duvarına çarpması sonucu korku dolu anlar yaşandı. Kazada yaralanan 6 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Kordonboyu Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi.

KARTAL'DA DEHŞET ANLARI!

Edinilen bilgiye göre, A.Y. idaresindeki 34 HO 3180 plakalı İETT otobüsü, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu caddedeki binanın duvarına çarparak durabildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık, polis, itfaiye ve UMKE ekipleri geldi.

Kazada yaralandığı belirlenen otobüsün içindeki 6 kişi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise kazaya ilişkin inceleme başlattı.

