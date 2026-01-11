Haberler

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ta metruk binada yangın! Ahşap ev küle döndü

Kahramanmaraş'ta metruk binada yangın! Ahşap ev küle döndü

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan metruk bir binada bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler ahşap binayı hızla sararken olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınırken can kaybı yaşanmadı.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 23:46

Paylaş





Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Divanlı Mahallesi'ndeki ahşap bir metruk evde çıktı. Henüz çıkış nedeni bilinmeyen yangında ihbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü. Can kaybının yaşanmadığı yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN