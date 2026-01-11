İzmir'de traktör-pikap kazası: 2 sürücü yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde meydana gelen trafik kazasında traktör ile pikap çarpıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü de yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücülere ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Mahmut B. (51) yönetimindeki 20 L 7889 plakalı traktör ile karşı yönden gelen Ege A. (19) idaresindeki 35 ALB 227 plakalı pikap, Ovakent Mahallesi Yanıkkırı mevkisinde çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücüler, ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Traktör sürücüsü Mahmut B, müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.