İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı

İstanbul Bahçelievler'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 05:28

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerince, Bahçelievler'de bir adrese düzenlenen operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Adreste yapılan aramalarda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, 800 bin boş kapsül ile üretimde kullanılan 2 makine ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

