İstanbul'da uyuşturucu operasyonu: 3 şüpheli yakalandı
İstanbul Bahçelievler'de narkotik suçlarla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri, istihbarat çalışmaları sonucu belirlenen adrese eş zamanlı baskın düzenledi.
Adreste yapılan aramalarda 591 bin 250 sentetik ecza hapı, 800 bin boş kapsül ile üretimde kullanılan 2 makine ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürülürken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.