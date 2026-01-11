Haberler

İstanbul'da felaketin eşiğinden dönüldü! Yağış nedeniyle istinat duvarı çöktü

İstanbul Fatih’te sağanak yağışın etkisiyle bir istinat duvarı sokağa yıkıldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda sokakta kimsenin olmaması olası bir felaketin önüne geçerken sokağa dökülen moloz ve ağaç parçalarını olay yerinden kaldırmak için çalışma başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih ilçesi Ayvansaray Mahallesi Albayrak sokakta yaşandı. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde İstanbul genelinde etkisinin sürdüren sağanak yağış nedeniyle, Albayrak sokak üzerindeki bir istinat duvarı yıkıldı.

Duvarın yıkıldığı sırada sokaktan geçen kimse olmaması olası bir facianın önüne geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, duvarın yıkıldığı noktada alanın güvenliğini sağladıktan sonra olay yerinden ayrıldı. Belediye ekipleri ise, sokağa dökülen moloz ve ağaç parçalarını olay yerinden kaldırmak için çalışma başlattı.

Yaşanan olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi. Öte yandan, ihbar üzerine sokağa gelen itfaiye aracı hatalı park yapan bir tur otobüsü nedeniyle manevra almakta zorluk yaşadı. Yaşanan o anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

