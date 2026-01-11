İstanbul'da dezenformasyon operasyonu! Yanıltıcı bilgi paylaşan şüpheli yakalandı

Haberler

İstanbul'da, polis ekiplerinin yaptığı bir operasyonda 3 ünlü iş insanının önceden kaçtığı şeklinde sosyal medya hesabından halkı yanıltıcı bilgi paylaştığı belirlenen şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan, polis ekiplerinin düzenlediği bir operasyonda 3 ünlü iş insanının önceden kaçtığı şeklindeki paylaşım üzerine çalışma başlatıldı.



Söz konusu paylaşımı yapan kişinin F.E. olduğunu belirleyen ekipler, zanlıyı gözaltına aldı.



Hakkında "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan işlem yapılan şüphelinin, yarın adli makamlara sevk edileceği öğrenildi.

